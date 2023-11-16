С 22 ноября мощные магнитные бури вновь накроют Землю

После 28 ноября текущего года буря ослабнет и больше не будет подниматься в силе своей активности. Новых толчков раскаленной плазмы следует ждать в первой декаде декабря: с 4 по 7, а также с 10 по 12 декабря 2023 включительно сила геоударов будет колебаться от 3 до 5 баллов.