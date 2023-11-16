Владимир Путин встретился с представителями избиркомов страны

Выборы – и федеральные, и региональные – всегда непростой, напряжённый период. Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, за достойный, высокий уровень работы. Рассчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе, среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации