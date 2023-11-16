Владимир Путин встретился с представителями избиркомов страны

Владимир Путин встретился с членами Центральной избирательной комиссии и руководителями региональных избиркомов Российской Федерации. Мероприятие приурочено к 30-летию избирательной системы страны. Президент вручил представителям избирательных комиссий государственные награды. Глава государства дал оценку проведенной избирательной кампании 2023 года.
В следующем году предстоят выборы президента страны, для Башкортостана 2024-й также важен и в связи с выборами главы республики, которые состоятся в сентябре.