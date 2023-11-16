Радий Хабиров провел рабочие встречи в рамках форума «Транспорт России»

Участок автодороги Р-240, от Стерлитамака до Зиргана начнут расширять до четырех полос весной следующего года. Об этом сегодня на международном форуме и выставке «Транспорт России» заявил Глава Башкортостана. Там же стало известно, что в перспективе планируется модернизировать трамвайные линии в южной части Уфы. Всего Радий Хабиров в рамках транспортной недели провел сегодня четыре рабочие встречи.
Международный форум и выставка «Транспорт России» – это хорошая возможность первыми увидеть последние достижения в области транспорта, заглянуть в будущее отрасли. В этом году свои проекты здесь представили около 100 участников. Одна из самых ярких экспозиций традиционно у Башкортостана.
У стенда республики делегация из Китая. Заместителю руководителя департамента науки и технологий Минтранса КНР рассказывают об инфраструктурных проектах, которые хотят реализовать в регионе. Это и строительство моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной, и железная дорога «Сибай – Подольск – Новорудная», которая в будущем может как раз улучшить транспортную логистику с Китаем.
Башкортостан представляет на выставке не только макеты перспективных инфраструктурных проектов, но и то, что уже реализуется на территории региона. Сегодня на форуме Радий Хабиров провёл несколько встреч с представителями федеральных ведомств. С руководителем Росавтодора Романом Новиковым глава республики обсудил в частности ход строительства участка трассы М-7, который станет частью скоростной дороги Казань – Екатеринбург. Помимо этого, в республике продолжают строить участок магистрали М-12 Дюртюли – Ачит. Завершить его должны до конца следующего года, отметил уже председатель правления госкомпании «Автодор» сразу после встречи с главой республики.
В южной части Уфы хотят модернизировать трамвайные линии. Об этом стало известно, по результатам встречи Главы Башкортостана с членом совета директоров ООО «Группа Мовиста» Михаилом Хромовым. Также на площадке форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и компанией.
Еще одну рабочую встречу Радий Хабиров провел с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. С Виктором Басаргиным Глава Башкортостана говорили о выявлении и пресечении деятельности нелегальных перевозчиков, весогабаритного контроля на автомобильных дорогах. Руководитель федерального ведомства высоко оценил работу, которая проводится в регионе по этим направлениям.
И сегодня же во время встречи с главой Виктор Басаргин представил Радию Хабирову исполняющего обязанности руководителя республиканского управления Ространснадзора. Им стал Тимур Мухаметьянов, который уже работал в Башкортостане и возглавлял с 2017 по 2020 годы региональный Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству.