Радий Хабиров провел рабочие встречи в рамках форума «Транспорт России»

Участок автодороги Р-240, от Стерлитамака до Зиргана начнут расширять до четырех полос весной следующего года. Об этом сегодня на международном форуме и выставке «Транспорт России» заявил Глава Башкортостана. Там же стало известно, что в перспективе планируется модернизировать трамвайные линии в южной части Уфы. Всего Радий Хабиров в рамках транспортной недели провел сегодня четыре рабочие встречи.

Международный форум и выставка «Транспорт России» – это хорошая возможность первыми увидеть последние достижения в области транспорта, заглянуть в будущее отрасли. В этом году свои проекты здесь представили около 100 участников. Одна из самых ярких экспозиций традиционно у Башкортостана.

У стенда республики делегация из Китая. Заместителю руководителя департамента науки и технологий Минтранса КНР рассказывают об инфраструктурных проектах, которые хотят реализовать в регионе. Это и строительство моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной, и железная дорога «Сибай – Подольск – Новорудная», которая в будущем может как раз улучшить транспортную логистику с Китаем.

Башкортостан представляет на выставке не только макеты перспективных инфраструктурных проектов, но и то, что уже реализуется на территории региона. Сегодня на форуме Радий Хабиров провёл несколько встреч с представителями федеральных ведомств. С руководителем Росавтодора Романом Новиковым глава республики обсудил в частности ход строительства участка трассы М-7, который станет частью скоростной дороги Казань – Екатеринбург. Помимо этого, в республике продолжают строить участок магистрали М-12 Дюртюли – Ачит. Завершить его должны до конца следующего года, отметил уже председатель правления госкомпании «Автодор» сразу после встречи с главой республики.

В южной части Уфы хотят модернизировать трамвайные линии. Об этом стало известно, по результатам встречи Главы Башкортостана с членом совета директоров ООО «Группа Мовиста» Михаилом Хромовым. Также на площадке форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и компанией.

Мы приняли решение модернизировать южную часть трамвайных линий Уфы. Это район улиц Революционная, Аксакова. Сегодня мы утвердили «дорожную карту» совместной работы. Сейчас будем объявлять заявку на концессионное соглашение, которое предполагает модернизацию трамвайных путей и закупку новых трамваев. Есть один нерешённый вопрос, который мы сегодня обсуждали. Соглашение имеет смысл и будет работать только тогда, когда будет федеральный капитальный грант – это порядка 7 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще одну рабочую встречу Радий Хабиров провел с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. С Виктором Басаргиным Глава Башкортостана говорили о выявлении и пресечении деятельности нелегальных перевозчиков, весогабаритного контроля на автомобильных дорогах. Руководитель федерального ведомства высоко оценил работу, которая проводится в регионе по этим направлениям.