Радий Хабиров подвёл итоги работы на форуме «Транспорт России»

– Этот вопрос мы обсудили. Когда строят дороги, перевозится много грузов, речь идёт о миллионах тонн. Конечно, при этом наносится ущерб существующим дорогам. Мы договорились с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, что определим сумму этого ущерба, и со следующего года начнём восстанавливать дороги. Подчеркиваю, это закономерный естественный процесс. Не бывает строительства таких инфраструктурных объектов без ущерба действующим дорогам. Поэтому мы договорились принять ряд организационных и юридических решений. Будем работать в этой части совместно.