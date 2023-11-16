Радий Хабиров подвёл итоги работы на форуме «Транспорт России»

В Москве в эти дни проходит международный форум-выставка «Транспорт России». Свои инфраструктурные проекты накануне представил и Башкортостан. Сегодня глава региона провел рабочие встречи, а также рассказал об итогах двух дней работы делегации республики на мероприятии.
– Город Москва, Гостиный двор, «Транспортная неделя». И сегодня с Главой Башкортостана Радием Хабировым мы говорим о транспортных реформах, транспортной инфраструктуре нашей республики и о пассажирках перевозках. Добрый день, Радий Фаритович!
– Добрый день!
– Радий Фаритович, нынешняя «Транспортная неделя» очень активна. Насколько она успешна для Башкортостана?
– Ежегодно осенью мы принимаем участие в «Транспортной неделе». Во-первых, здесь всегда обозначают основные направления развития транспортной и дорожной инфраструктуры страны. А во-вторых, эта площадка даёт возможность провести переговоры с руководителями федеральных структур и крупных компаний.
Наша делегация работает здесь два дня. Мы обсудили довольно большой круг вопросов. Первое: состоялся обстоятельный разговор с заместителем Председателя Правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Обсудили завершение строительства Восточного выезда из Уфы, реконструкцию трассы Р-240 с увеличением её ширины до четырёх полос на участке от Стерлитамака до Зиргана. Кроме того, рассмотрели вопросы строительства трассы М-12.
По Восточному выезду мы закрыли главный вопрос – завершение финансирования. Все решения приняты, и в декабре поступят необходимые средства для того, чтобы Восточный выезд мы сдали в январе-феврале 2024 года.
С руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым обсудили начало работ в следующем году на трассе Р-240. Это очень аварийный участок, очень сложный. Мы надеемся, что если все необходимые процедуры закупочные будут проведены, весной 2024 года там начнут земляные работы.
– Будем расширять и освещать эту дорогу?
– Расширять до четырёх полос, освещать, устанавливать необходимые знаки. Большой федеральный проект – трасса М-12. Мы – один из регионов, где проходит участок этой трассы с большой протяжённостью – 140 км. Мы обсудили вопросы строительства и дальнейшего содержания этого участка. Нужно размещать там заправочные станции, объекты придорожного сервиса.
С руководителем Ространснадзора Виктором Басаргиным мы обсудили взаимодействие с нашим филиалом Ространснадзора. Это очень важный надзирающий орган в сфере транспорта. Именно он помогает нам решать многие вопросы по весовому контролю, по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками.
– Вернёмся к трассе М-12. На форуме вы отмечали, что при строительстве этой дороги не должны страдать местные жители.
– Этот вопрос мы обсудили. Когда строят дороги, перевозится много грузов, речь идёт о миллионах тонн. Конечно, при этом наносится ущерб существующим дорогам. Мы договорились с вице-премьером Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, что определим сумму этого ущерба, и со следующего года начнём восстанавливать дороги. Подчеркиваю, это закономерный естественный процесс. Не бывает строительства таких инфраструктурных объектов без ущерба действующим дорогам. Поэтому мы договорились принять ряд организационных и юридических решений. Будем работать в этой части совместно.
– По Восточному выезду вы на одном из совещаний чётко поставили задачу – продумать его дальнейшую эксплуатацию, чтобы автобусы туда ездили, чтобы съезды были.
– Мы завершаем первый этап Восточного выезда. Будет и второй этап. Нам нужно соединить этот коридор через проспект Салавата Юлаева с улицей имени Города Галле. Мы принимаем необходимые решения по сносу, после Нового года определим источники финансирования. Восточный выезд в итоге будет соединять трассы М-5 и М-7.