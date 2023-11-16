Артиллерийский дивизион в составе полка «Башкортостан» поддерживает пехоту

Гаубичный артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева, входящий в состав полка «Башкортостан», поддерживает плотным огнем пехоту, наступающую на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Корректировка ведётся с помощью беспилотников, обеспечивающих объективный контроль и подтверждающих поражение военных целей.
До линии боевого соприкосновения всего несколько километров, и снаряды дальнобойных крупнокалиберных орудий Д30 за считанные секунды подавляют огневые позиции ВСУ, стоящие на пути вооруженных сил России.
На Краснолиманском направлении ЛНР сейчас идут активные боевые действия. «Боги войны» поддерживают своих разными типами боеприпасов.
По координатам отработала гаубичная батарея. Сейчас в срочном порядке перезаряжается орудие. До врага отсюда шесть километров. После повторного выстрела весь расчет прячется в блиндажах, потому что ведётся контрбатарейная борьба, и сюда может прилететь ответка.
После формирования в Алкино и боевого слаживания в Самарской области первые подразделения гаубичного артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева в августе зашли в Кременную на Краснолиманском направлении ЛНР. С тех пор огневое давление на противника усилилось.
После боевых стрельб военнослужащие приказывают нам спуститься в блиндажи. И они были правы: едва мы добежали до укрытия, начались ответные прилеты.
Пока переживаем ответные обстрелы, бойцы показывают кадры чудесного спасения, когда ранее снаряд пробил блиндаж, но не разорвался.
Гаубичная артиллерийская батарея – многонациональная. Бок о бок служат башкиры, татары, русские, марийцы, удмурты. И пока пережидаем обстрелы в блиндаже, артиллеристы попросили передать приветы своим родным.
Спустя полчаса батарея получает новые координаты и вновь приступает к работе. Орудия расположены на безопасном расстоянии друг от друга. Общий залп – и у пехоты полка «Башкортостан» появляется возможность для очередного прорыва.
И вот именно благодаря такой сложенной работе всех подразделений мотострелкового полка «Башкортостан» наши войска продвигаются вперёд. Есть определенные успехи на этом направлении. И, конечно, ребята все вместе таким образом приближают общую победу.