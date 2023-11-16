Артиллерийский дивизион в составе полка «Башкортостан» поддерживает пехоту

Гаубичный артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева, входящий в состав полка «Башкортостан», поддерживает плотным огнем пехоту, наступающую на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. Корректировка ведётся с помощью беспилотников, обеспечивающих объективный контроль и подтверждающих поражение военных целей.

До линии боевого соприкосновения всего несколько километров, и снаряды дальнобойных крупнокалиберных орудий Д30 за считанные секунды подавляют огневые позиции ВСУ, стоящие на пути вооруженных сил России.

По рации, когда ведём огонь тремя батареями, тремя орудиями, с пункта управления я даю команду «по одной цели сосредоточенный огонь», залпом чтобы было, 333. Огонь корректируется с беспилотников нашими подразделениями «Айгир». позывной «Михалыч»

На Краснолиманском направлении ЛНР сейчас идут активные боевые действия. «Боги войны» поддерживают своих разными типами боеприпасов.

И мы, и они как бы огрызаются. Но мы всё равно стараемся продавливать. Даже не стараемся, а продавливаем. Уничтожаем врага, этого фашиста, чтобы он не пришел к нашим детям во двор. позывной «Ирокез»

По координатам отработала гаубичная батарея. Сейчас в срочном порядке перезаряжается орудие. До врага отсюда шесть километров. После повторного выстрела весь расчет прячется в блиндажах, потому что ведётся контрбатарейная борьба, и сюда может прилететь ответка.

После формирования в Алкино и боевого слаживания в Самарской области первые подразделения гаубичного артиллерийского дивизиона имени Мугина Нагаева в августе зашли в Кременную на Краснолиманском направлении ЛНР. С тех пор огневое давление на противника усилилось.

Призывался я из города Уфы, Ленинский район, микрорайон Затон. Пришел сюда по зову сердца. Услышал про набор в полк «Башкортостан». Мы живём в Башкирии и должны помогать друг другу. позывной «Музыкант»

Я из села Кушнаренково, Башкирия. Передаю привет Кушнаренково, своим родным и близким. Своей семье. позывной «Рабан»

Призвался с Аскарова, приехал по зову сердца для защиты своей Родины, так как имею много детей. Хочу передать большой привет им, троим дочерям и четверым сыновьям. позывной «Морпех»

После боевых стрельб военнослужащие приказывают нам спуститься в блиндажи. И они были правы: едва мы добежали до укрытия, начались ответные прилеты.

Это был прилёт, это был не кассетный боеприпас. Но прилет был достаточно близко, слава Богу, не попали, Бог миловал. позывной «Левша»

Пока переживаем ответные обстрелы, бойцы показывают кадры чудесного спасения, когда ранее снаряд пробил блиндаж, но не разорвался.

Гаубичная артиллерийская батарея – многонациональная. Бок о бок служат башкиры, татары, русские, марийцы, удмурты. И пока пережидаем обстрелы в блиндаже, артиллеристы попросили передать приветы своим родным.

Спустя полчаса батарея получает новые координаты и вновь приступает к работе. Орудия расположены на безопасном расстоянии друг от друга. Общий залп – и у пехоты полка «Башкортостан» появляется возможность для очередного прорыва.

Пункт управления полка говорит, что целью был пулеметный расчет. Он мешал нашим подразделениям продвигаться дальше. Мы своим огнем подавили эту огневую точку. позывной «Боксёр»