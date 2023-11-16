В Башкирии построили энергоцентр по программе «Стимул»

Тепло на федеральные средства. В городе Октябрьском построили энергоцентр по программе «Стимул». Объект возвели на условиях софинансирования. Новая котельная согреет новый строящийся микрорайон, а также существующие дома.
В энергоцентре к проблеме, обещают, не охладеют. Работать установки могут как на голубом, так и на жидком топливе. Горелка тульской марки «Терминатор» почти неубиваема и даже после аварии возвращается в строй. Тепло постоянно будет обеспечивать газ, а в случае аварии предусмотрен резервный источник для работы.
Объект готов на 98,5%. Запустить его планируют до конца года. Сейчас происходит процесс подготовки, пусконакладки.
Энергоцентр нового типа построили на условиях софинансирования: за счёт федеральных, республиканских и муниципальных средств. Проект реализовали благодаря программе «Стимул».