В Башкирии построили энергоцентр по программе «Стимул»

Тепло на федеральные средства. В городе Октябрьском построили энергоцентр по программе «Стимул». Объект возвели на условиях софинансирования. Новая котельная согреет новый строящийся микрорайон, а также существующие дома.

В энергоцентре к проблеме, обещают, не охладеют. Работать установки могут как на голубом, так и на жидком топливе. Горелка тульской марки «Терминатор» почти неубиваема и даже после аварии возвращается в строй. Тепло постоянно будет обеспечивать газ, а в случае аварии предусмотрен резервный источник для работы.