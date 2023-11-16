В Уфе журналистам вручили премии правительства Башкирии им. Шагита Худайбердина

Программа была реализована благодаря гранту Всемирного курултая башкир. В течение года журналисты раскрывали секреты национальных кухонь народов Башкортостана, рассказывая не только о еде, но и об обычаях и традициях. В проекте авторам удалось показать многоликий образ республики, где в дружбе и согласие проживают десятки национальностей. Премию получили и ведущие проекта, и те, кто обычно остается за кадром – оператор, монтажер, режиссер, редакторы.