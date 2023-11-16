Хоккеистки «Агидели» посетили премьеру Национального симфонического оркестра

Со льда – на мировую премьеру. Игроки «Агидели» сменили хоккейную экипировку на элегантные наряды. Они посетили премьеру Национального симфонического оркестра республики.

Блистать на льду и в жизни они умеют. К фото- и видеокамерам хоккеистки привыкли. Ведь с недавних пор спортсменок снимают перед каждым домашним матчем.

Сейчас они готовятся пойти на концерт симфонического оркестра. За естественность в образе выступает вратарь «Агидели» Александра Берестова – минимум косметики, несложная прическа. Мастер по отражению бросков в вопросах выбора косметики предпочитает прислушиваться к совету одноклубниц. За создание образа подруг по команде отвечает Илона Маркова. Она управляется одинаково уверенно с плойкой дома и с клюшкой на льду. Оказалось, что в команде ей часто приходится быть стилистом и визажистом.

Выходные хоккеистки стараются проводить активно и с пользой. В череде тренировок, товарищеских и официальных матчей они находят время на то, чтобы посетить культурные мероприятия города.

Хоккеисткам «Агидели» и гостям республики выпала уникальная возможность стать свидетелями рождения новых произведений. Они посетили премьеру Национального симфонического оркестра Башкортостана. Здесь представили концерт для кларнета с оркестром дирижера Дмитрия Крюкова. Солирующую партию кларнета исполнил народный артист республики Артур Назиуллин.