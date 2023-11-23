В Башкирии 29 ноября пройдет «Прямая линия» с Радием Хабировым

29 ноября 2023 года Глава Башкирии Радий Хабиров будет отвечать на актуальные вопросы жителей региона в прямом эфире. До 19:00 28 ноября можно отправить свои вопросы руководителю в социальных сетях. Это можно сделать любым удобным способом:

– отправить его в формате комментария на страницы Главы Башкирии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

– до 19:00 28 ноября записать видеообращение и загрузить его в специальном разделе на официальном сайте руководителя республики.

Добавим, в социальных сетях лидера региона отправлять свои вопросы можно до начала «прямой линии», а также во время ее трансляции в эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям» и радиостанций «Юлдаш» и «Радио России».