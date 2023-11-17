Как отправить вопрос на «Прямую линию» с Радием Хабировым: инструкция

29 ноября 2023 года в 19:00 состоится «прямая линия» Главы Башкирии Радия Хабирова. Он ответит на актуальные вопросы жителей региона в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям» и радиостанций «Юлдаш» и «Радио России». Также трансляцию «прямой линии» можно будет посмотреть на страницах лидера региона в социальных сетях.
Пользователи могут отправить свои вопросы на «прямую линию» следующими способами:
- отправить их в формате комментария в социальных сетях Главы Башкортостана Радия Хабирова «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
- отправить их в формате видео через сайт руководителя республики.
Для того, чтобы отправить видеовопрос через сайт Главы Башкирии необходимо:
- авторизоваться на сайте Госуслуг, актуализировать учетную запись;
- зайти на сайт Главы Башкирии Радия Хабирова;
- пролистать главную страницу сайта вниз до виджета «Госуслуги. Решаем вместе»;
- на виджете «Госуслуги. Решаем вместе» выбрать раздел «Сообщить о проблеме»;
- загрузить видео через открывшуюся форму;
- выбрать необходимый раздел в пункте «Категория сообщения»;
- заполнить все необходимые поля;
- загрузить видеовопрос.
Для видеовопросов действуют следующие технические требования:
- хронометраж видео должен быть не более 1 минуты при загрузке с помощью мобильного приложения и не более 10 мегабайт при загрузке файла с помощью ПК;
- снимать видео необходимо в светлом помещении так, чтобы лицо говорящего было видно отчетливо;
- не снимать против света;
- камеру во время съёмок держать в горизонтально и зафиксировать ее;
- если съемка видео осуществляется на улице, то следует убедиться в хорошем качестве звука;
- необходимо назвать свои фамилию, имя и отчество, село или город, район, а затем задать вопрос;
- в конце видео необходимо обязательно отметить, что это вопрос для «прямой линии» с Радием Хабировым.
Напомним, отправлять свои вопросы можно до 19:00 28 ноября 2023 года, а также во время трансляции «прямой линии».