Как отправить вопрос на «Прямую линию» с Радием Хабировым: инструкция

29 ноября 2023 года в 19:00 состоится «прямая линия» Главы Башкирии Радия Хабирова. Он ответит на актуальные вопросы жителей региона в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям» и радиостанций «Юлдаш» и «Радио России». Также трансляцию «прямой линии» можно будет посмотреть на страницах лидера региона в социальных сетях.

Пользователи могут отправить свои вопросы на «прямую линию» следующими способами:

- отправить их в формате комментария в социальных сетях Главы Башкортостана Радия Хабирова «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- отправить их в формате видео через сайт руководителя республики.

Для того, чтобы отправить видеовопрос через сайт Главы Башкирии необходимо:

- авторизоваться на сайте Госуслуг, актуализировать учетную запись;

- зайти на сайт Главы Башкирии Радия Хабирова;

- пролистать главную страницу сайта вниз до виджета «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на виджете «Госуслуги. Решаем вместе» выбрать раздел «Сообщить о проблеме»;

- загрузить видео через открывшуюся форму;

- выбрать необходимый раздел в пункте «Категория сообщения»;

- заполнить все необходимые поля;

- загрузить видеовопрос.

Для видеовопросов действуют следующие технические требования:

- хронометраж видео должен быть не более 1 минуты при загрузке с помощью мобильного приложения и не более 10 мегабайт при загрузке файла с помощью ПК;

- снимать видео необходимо в светлом помещении так, чтобы лицо говорящего было видно отчетливо;

- не снимать против света;

- камеру во время съёмок держать в горизонтально и зафиксировать ее;

- если съемка видео осуществляется на улице, то следует убедиться в хорошем качестве звука;

- необходимо назвать свои фамилию, имя и отчество, село или город, район, а затем задать вопрос;

- в конце видео необходимо обязательно отметить, что это вопрос для «прямой линии» с Радием Хабировым.