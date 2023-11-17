«Единая Россия» обеспечила в бюджете на 2024 год расходы по главным направлениям

Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с учётом поправок «Единой России» принят в основном чтении. Предусматривается увеличение расходов на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на 2 трлн рублей. также предусмотрен существенный рост расходов на оборону, образование, здравоохранение, ЖКХ, развитие села и поддержку культуры.

Кроме того, будут направлены дополнительные средства на социальную поддержку. Так, выплаты материнского капитала в будущем году коснутся 1,3 миллиона семей, горячее питание будут получать 7 миллионов школьников. Также 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей будут получать доплаты за классное руководство. Порядка 1 миллиона человек смогут воспользоваться механизмом социального контракта.

МРОТ в 2024 году будет проиндексирован на 18,5%, что позволит обеспечить рост зарплат для почти 5 миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. На уровень инфляции индексируются пособия и пенсии. С 2024 года пособие по безработице будет индексироваться ежегодно.

В соответствии с предложением «Единой России» на 6 млрд рублей будут увеличены расходы на модернизацию центров занятости. В следующем году обновят 260 таких учреждений.

Кроме того, запланировано увеличение финансирования программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста, а также молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 млрд рублей.

На развитие техникумов и колледжей и расширение программы «Профессионалитет» будет направлено 9 млрд рублей. Будут модернизированы и оснащены современными учебно-производственными комплексами 100 учреждений среднего профобразования, что позволит решить поставленную Президентом задачу подготовки миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики.

Также выделяются 3 млрд рублей на обучение школьников 8-10-х классов программированию: в следующем году современным языкам программирования обучат ещё 140 тысяч детей.

Ещё одно направление – детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях и быстровозводимые комплексы «Единой Россией» предусмотрены ещё 3 млрд рублей.

Будут заложены дополнительные средства на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Будет открыто восемь таких центров по следующим направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам «Единой России», дополнительные 7,23 трлн рублей будут заложены на развитие сферы здравоохранения. В том числе, партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что предусмотрено народной программой «Единой России». На данные цели направят 6 млрд рублей.

На 3,3 млрд рублей увеличены расходы на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 млрд рублей. Дополнительно будут выделены 11,5 млрд на возвращение в оборот сельхозземель, и порядка 3 млрд рублей – на развитие экспорта сельхозпродукции.

Общий объём дополнительно выделяемых средств составит 88,6 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населённых пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

Более 1 трлн рублей ежегодно будут направлены на развитие дорожного хозяйства. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Российским лизинговым компаниям на продвижение российских автомобилей выделят 21 млрд рублей. Большие скидки будут действовать при покупке автомобилей. Семьям, в которых есть дети, военнослужащие или медицинские работники, размер скидки составит 20%. Для проживающих в Дальневосточном федеральном округе или при покупке электромобиля – она достигнет 25%. На эти цели будет выделено 15 млрд рублей. И 9 млрд рублей направят на финансирование разработок конструкторской документации. Таким образом, до 80% затрат отечественных компаний компенсирует бюджет.

Помимо этого, «Единая Россия» заложила средства на развитие космонавтики. Дополнительное финансирование Центра подготовки космонавтов составит 5 млрд рублей.

Все поправки «Единая Россия» проработала с Правительством и профильными министрами. Их общий объём составляет около 140 млрд рублей.

Проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» носит социально ориентированный характер. С учетом всех источников поступлений доходная часть бюджета Башкирии на 2024 год прогнозируется в объеме 289 млрд рублей, в 2025 году – 285,8 млрд рублей, в 2026году – 288,2 млрд рублей.

Безусловно, приоритетные расходы – это социальная составляющая и реализация национальных проектов. Наша республика достаточно активно принимает участие в федеральных программах, национальных проектах, реализует и региональные инициативы. На сегодняшний день финансовый документ рассмотрен всеми профильными Комитетами, которые единогласно поддержали основные параметры бюджета, и рекомендован к рассмотрению в первом чтении. Рузалия Хисматуллина, председатель Комитета Госсобрания РБ по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям

По данным Минфина республики, на реализацию нацпроектов, связанных с человеческим капиталом, комфортной средой и экономическим ростом, в течение трех ближайших лет будет направлено в общей сложности 60,5 млрд рублей. В 2024 году на образование планируется направить 78,2 млрд рублей, расходы на здравоохранение за счет всех источников финансирования составят 113,9 млрд рублей, на культуру – 10,6 млрд рублей. Дорожный фонд в 2024 году получит средства в объеме 29,9 млрд рублей, система ЖКХ – 26,1 млрд рублей, а сельское хозяйство –7,9 млрд рублей.