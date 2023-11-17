В Башкирии дольщики всех проблемных домов получат ключи к концу года

К концу года владельцы всех проблемных домов республики получат ключи от своих квартир. Об этом на пресс-конференции сказали представители Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан. Только за 10 месяцев текущего года восстановлены права более полутора тысяч граждан-участников и завершено строительство 19 объектов.

Напомним, что работа по решению вопроса обманутых дольщиков началась ещё в 2018 году. На тот момент в республике было 125 долгостроев и более 10 тысяч пострадавших граждан. На сегодняшний день идет процесс завершения 22 объектов и около 1200 граждан ждут оказания помощи в восстановлении жилищных прав.

ЖК «Вишня» в «Цветах Башкирии» славилась скандальной историей недостроев. Сейчас здесь 11 домов, семь из которых готовы на 99%, остальные близки к завершению. Обманутый дольщик жилищного комплекса Эльвира Аминова, в 2014 году приобрела здесь жилье, но история затянулась, и впервые зайти в свою квартиру получилось только спустя 10 лет.