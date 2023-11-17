Лучший хирург-онколог Башкирии получил «Золотой скальпель»

Награду вручили в рамках I Межрегионального форума «Виртуозы хирургии в Уфе». Антон Сафонов известен тем, что провел множество сложных операций по удалению злокачественных опухолей. В этом году хирурга выдвигали на престижную премию имени Александра Савицкого. Там он занял второе место.