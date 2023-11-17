В Ленинском районе Уфы установили первую новогоднюю елку в городе

Живое дерево высотой 23 метра установили в микрорайоне Затон. По словам главы администрации района Олега Котова, подготовке к встрече Нового года аномальное ноябрьское тепло не мешает: мероприятия уже стартовали.

В этом году входная группа этой зоны отдыха будет украшена световыми лучами и «бегущей» иллюминацией к самой ели. Кроме того, будет установлена иллюминация в виде цифр 2024 и другие объекты.