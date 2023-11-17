В Уфе на модернизацию трамвайных линий будет выделено 20 млрд рублей

В Уфе запланирована масштабная модернизация трамвайных линий. На это будет выделено 20,6 млрд рублей.
Как сообщает РБК-Уфа, было заключено соглашение о сотрудничестве с ООО «Группа Мовиста». Соглашение подписали премьер-министр региона Андрей Назаров и член совета директоров компании Михаил Хромов.
Проект будут реализовывать в рамках второй волны федеральной программы модернизации городского электротранспорта. Трамвайную сеть Уфы хотят обновить в два этапа с отдельной реконструкцией трамвайных сетей на юге и на севере города. Первый этап будет проведен в южной части столицы до 2026 года. Будет реконструировано 37,4 км трамвайных путей, построена новая трамвайная линия на улице Ленина, которая соединит улицу Революционную с бульваром Ибрагимова.
В планах также строительство нового депо и реконструкция 10 подстанций с закупкой 60 трамваев. На эти цели выделят 20,6 млрд рублей.