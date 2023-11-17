Радий Хабиров поздравил участковых полиции со 100-летием подразделения

Сегодня исполняется 100 лет со дня образования отделений участковых уполномоченных полиции в России. В честь исторической даты в Уфе на площади у памятника Минигали Шаймуратову состоялся торжественный митинг, где наградили передовиков труда.
Это подразделение является одним из центральных в системе органов внутренних дел. Наиболее заметно это в сельской местности, где в большинстве случаев участковые являются единственными правоохранителями на своей территории.
Сейчас численность участковых в Башкортостане составляет около 1200 сотрудников. В распоряжении каждого работника находится населенный пункт, в котором проживают от 1,4 до 3,5 тыс. человек. За последние годы личный состав службы заметно обновился. Наблюдается приход молодых специалистов. В рядах участковых уполномоченных и те, кто перешел сюда из других профессий.
Стражи порядка получили не только почетные грамоты, но и положительные эмоции. В завершение дня поздравить участковых уполномоченных смогли и народные артисты. Для сотрудников подразделения прошел праздничный концерт.
О жизни участковых уполномоченных изнутри и героических подвигах тех, кто стоит на страже безопасности населения, смотрите в фильме «Рядом с вами» Анастасии Ильчибаевой сегодня в 21:00 на телеканале БСТ.