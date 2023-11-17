Радий Хабиров поздравил участковых полиции со 100-летием подразделения

У меня в полиции работал с первых дней муж. Смотря на него, я всегда думала: вот бы мне тоже пойти в полицию и там поработать. У меня мечта была со школы, и вот моя мечта осуществилась, получается. Если работа любимая, она никогда не бывает сложной.

Гульфия Сафина, награжденный дипломом «Лучший сельский инспектор по делам несовершеннолетних»