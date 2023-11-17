Радий Хабиров поздравил участковых полиции со 100-летием подразделения

Сегодня исполняется 100 лет со дня образования отделений участковых уполномоченных полиции в России. В честь исторической даты в Уфе на площади у памятника Минигали Шаймуратову состоялся торжественный митинг, где наградили передовиков труда.

Это подразделение является одним из центральных в системе органов внутренних дел. Наиболее заметно это в сельской местности, где в большинстве случаев участковые являются единственными правоохранителями на своей территории.

Для каждого жителя республики именно вы самые главные защитники в погонах, помощники в любой жизненной ситуации. Очень многое зависит от вас. Там, где участковый достойно несёт службу, всегда порядок и покой.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас численность участковых в Башкортостане составляет около 1200 сотрудников. В распоряжении каждого работника находится населенный пункт, в котором проживают от 1,4 до 3,5 тыс. человек. За последние годы личный состав службы заметно обновился. Наблюдается приход молодых специалистов. В рядах участковых уполномоченных и те, кто перешел сюда из других профессий.

Фото №1 - Радий Хабиров поздравил участковых полиции со 100-летием подразделения

У меня в полиции работал с первых дней муж. Смотря на него, я всегда думала: вот бы мне тоже пойти в полицию и там поработать. У меня мечта была со школы, и вот моя мечта осуществилась, получается. Если работа любимая, она никогда не бывает сложной.

Гульфия Сафина, награжденный дипломом «Лучший сельский инспектор по делам несовершеннолетних»

Стражи порядка получили не только почетные грамоты, но и положительные эмоции. В завершение дня поздравить участковых уполномоченных смогли и народные артисты. Для сотрудников подразделения прошел праздничный концерт. 

БАШКОРТТАР-БСТ

О жизни участковых уполномоченных изнутри и героических подвигах тех, кто стоит на страже безопасности населения, смотрите в фильме «Рядом с вами» Анастасии Ильчибаевой сегодня в 21:00 на телеканале БСТ.

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