В аэропорту Уфы житель Краснодарского края ограбил сувенирный магазин

В дежурную часть полиции уфимского аэропорта обратился продавец магазина башкирской сувенирной продукции, расположенного на территории авиагавани. По его словам, с прилавка пропали несколько позиций дорогостоящего товара. Об этом рассказали в пресс-службе уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

По итогам разыскных мероприятий был задержан 46-летний житель Краснодарского края. Находясь на первом этаже терминала №1, он дождался момента, когда продавец отвлечется, и похитил с витрины сувениры. Общая сумма ущерба составила 30 688 рублей. Любителю товаров с национальным колоритом приглянулись сувенирные зеркала, 23 брелока «Башкортостан», три сувенирные тарелки и ложки, и национальная лисья шапка «Салават», стоимостью 22 тысячи рублей.

Полиция изъяла похищенное. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело, ему грозит срок до двух лет лишения свободы.