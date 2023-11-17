С площади «Уфа-Арены» проводили очередную группу бойцов СВО после отпуска

Бойцов после краткосрочного отпуска вновь проводили на передовую. Точка сбора и отправки традиционно была возле комплекса «Уфа-Арена». Башкирские военнослужащие, в числе которых как контрактники, так и мобилизованные, были в республике две недели.

Для большинства это уже второй отпуск. Возвращаясь на передовую, бойцы взяли посылки для сослуживцев, а также предметы, необходимые для выполнения служебных задач. Провожать участников СВО приехали их друзья, а также члены семей.