С площади «Уфа-Арены» проводили очередную группу бойцов СВО после отпуска

Бойцов после краткосрочного отпуска вновь проводили на передовую. Точка сбора и отправки традиционно была возле комплекса «Уфа-Арена». Башкирские военнослужащие, в числе которых как контрактники, так и мобилизованные, были в республике две недели.
Для большинства это уже второй отпуск. Возвращаясь на передовую, бойцы взяли посылки для сослуживцев, а также предметы, необходимые для выполнения служебных задач. Провожать участников СВО приехали их друзья, а также члены семей.
От лица правительства бойцов уже традиционно провожал вице-премьер Ирек Сагитов. Он передал слова напутствия и благодарности от главы республики и пожелал, выполнив все поставленные задачи, вернуться домой живыми и здоровыми. Башкортостан всячески поддерживает участников специальной военной операции. Для подразделений регулярно отправляют гуманитарные конвои со всем необходимым. Кроме того, большая поддержка оказывается членам семей солдат.