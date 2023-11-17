В Уфе обсуждают лучшие практики социального предпринимательства

Это направление, в котором бизнес используется также и для решения социальных, культурных или экологических проблем. В столице республики проходит межрегиональный форум по популяризации лучших практик. Федеральные эксперты, предприниматели рассказывают об успешных кейсах и опыте ведения бизнеса в социальной сфере.