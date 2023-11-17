В Башкирии обсудили подготовку сельхозтехники к следующему полевому сезону

Автопарк башкирских аграриев ежемесячно обновляется на один миллиард рублей. Такой показатель стабилизировался на данный момент в республике. Подготовка техники к следующему сезону уже стартовала. В Кармаскалинском районе прошел семинар, посвященный этой теме. Практическая часть встречи состоялась на предприятии, специализирующемся в том числе на ремонте спецмашин.

Все эти изделия – ответ западным санкциям. На предприятии разработано порядка 10 наименований комплектующих для спецтехники – половина прошла испытания. Процесс импортозамещения был запущен после того, как аграрии столкнулись с проблемой поставки импортных запчастей. Ни цена, ни сроки заграничных деталей не устраивали.

Собрать на этой площадке могут и более массивный агрегат. Вернее соединить базовый трактор с завода и навесное оборудование – это мульчер. Применяется аппарат итальянского производства для обработки заброшенных полей и дальнейшей их эксплуатации.

Есть и навесное оборудование, которое собирают здесь на площадке в селе Кабаково не только для сельхозпредприятий, но и для коммунальной техники.

Предприятие аграрии республики посетили в рамках семинара. Тема встречи – подготовка сельхозтехники к полевому сезону 2024 года. Участникам рассказали о перспективах развития отечественного тракторостроения, об итогах работы ремонтно-обслуживающих предприятий. В этом году аграрии республики купили техники на более чем 12 млрд рублей. Это хороший показатель вложений в обновление автопарка.