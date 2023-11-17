В онкодиспансере Уфы появился новый видеоколоноскоп

Более сотни обследований и оперативных вмешательств проведено на новом оборудовании в Республиканском онкодиспансере. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В эндоскопическое отделение поступил новый видеоколоноскоп, который позволяет оценить состояние слизистой оболочки пациентов и выявить злокачественный процесс.

На конце гибкой трубки миниатюрная видеокамера и источник света – по-другому видеоколоноскоп, он и проникает в слизистую оболочку.  В результате обследования в толстой кишке обнаружили патологическую опухоль. Если вовремя ее не удалить, она перерастет в злокачественную. А благодаря новому видеоколоноскопу эту проблему можно решить прямо на процедуре.

Видеоколоноскопия, или осмотр кишечника, – метод, увеличивающий эндоскопическую картину. Благодаря этому обследованию сроки пребывания в больнице можно сократить. Поэтому пациенты, которые не хотят ждать своей очереди, могут пройти эти процедуры бесплатно и быстро. Вадим Загидуллин  прибыл в эндоскопическое отделение для обследования желудка на наличие язв и заодно  узнать о состоянии кишечника.

Врачи советуют проходить обследование  раз в год после 40 лет и лучше под внутривенной седацией. Потому что полипы в слизистой оболочке образуются безболезненно, а благодаря осмотру видеоколоноскопа можно удалить выявленные новообразования или взять фрагмент для анализа.

Оборудование получили благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Новый видеоколоноскоп расширяет диагностические возможности и позволяет увидеть мельчайшие детали организма и выявить изменения. Ведь ежедневно онкозаболевания в республике диагностируют у 14  тысяч человек. Специалисты призывают проходить  ежегодную диспансеризацию, чтобы исключить серьезные проблемы со здоровьем в будущем. 

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