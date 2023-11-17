Оксана Федорова представит премьеру фильма «Шаляпин в Уфе»

Мисс Вселенная представит в Уфе премьеру фильма о Шаляпине. 25 ноября столицу республики посетит мисс Вселенная, телеведущая, основатель благотворительного фонда Оксана Федорова, сообщается на сайте регионального Министерства культуры. Она презентует фильм «Шаляпин в Уфе».
Именно здесь 17-летний Федор Шаляпин впервые исполнил сольную партию в опере, увидел свое имя на афишах и получил первый солидный гонорар. Программа «Шаляпин в Уфе» – часть всероссийского культурно-просветительского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». Презентация фильма «Шаляпин в Уфе» пройдет 25 ноября в 12:30 в кинотеатре «Родина».