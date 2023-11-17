Оксана Федорова представит премьеру фильма «Шаляпин в Уфе»

Именно здесь 17-летний Федор Шаляпин впервые исполнил сольную партию в опере, увидел свое имя на афишах и получил первый солидный гонорар. Программа «Шаляпин в Уфе» – часть всероссийского культурно-просветительского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». Презентация фильма «Шаляпин в Уфе» пройдет 25 ноября в 12:30 в кинотеатре «Родина».