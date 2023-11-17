В школах Башкирии запретят мобильные телефоны

В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов в школах. Председатель Государственного собрания Башкирии Константин Толкачев рассказал, что данный вопрос в республике обсуждался уже несколько раз.
По мнению председателя, в школе телефоны отвлекают от урока учителей и самих учеников. В случаях, когда педагоги вынуждены забирать у детей телефоны, происходят конфликты.
Толкачев сообщил, что после одобрения на федеральном уровне проекты законов отправляют в региональные парламенты, вскоре и этот законопроект придет на рассмотрение депутатов Курултая. «Уверен, что депутаты Госсобрания поддержат его концепцию», – заявил Константин Толкачев.