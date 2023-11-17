В школах Башкирии запретят мобильные телефоны

Толкачев сообщил, что после одобрения на федеральном уровне проекты законов отправляют в региональные парламенты, вскоре и этот законопроект придет на рассмотрение депутатов Курултая. «Уверен, что депутаты Госсобрания поддержат его концепцию», – заявил Константин Толкачев.