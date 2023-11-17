В Уфе бывшего полицейского осудили за взятки

В Уфе осудили бывшего полицейского за получение взяток. Бывший помощник оперативного дежурного дежурной части Управления МВД по городу передавал конфиденциальную информацию о фактах обнаружения умерших.
С 2017 по 2019 год подсудимый передавал адреса умерших сотруднику ритуального салона, чтобы они быстро смогли предложить свои услуги, связанные с похоронами покойного. За информацию бывший полицейский получал от 2,5 до 5 тысяч рублей.
Общая сумма взяток была более 150 тысяч рублей. Подсудимый частично признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 2 млн рублей с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.