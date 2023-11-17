Радий Хабиров дал старт работе Школы креативных индустрий в Уфе

В Уфе сегодня открылась Школа креативных индустрий. Участие в запуске принял Радий Хабиров. Это уникальный  образовательный проект, стартовавший  в рамках федеральной программы «Придумано в России». В этой школе детей бесплатно будут обучать востребованным в современном обществе профессиям: звукорежиссуре,  фото- и видеопроизводству, анимации и 3D-графике, дизайну и интерактивным цифровым технологиям.

Стоит отметить, что это уже вторая школа в Башкортостане: первая была запущена в Стерлитамаке в прошлом году. На реализацию проекта было выделено более 80 млн рублей, из них 14 миллионов – средства из казны республики, остальные федеральный бюджет. 

Молодёжь сейчас – очень творческая, разносторонняя, и такие места, где юные таланты смогут пообщаться и научиться новым профессиям, конечно, нужны. Дети быстро учатся и уже обладают определёнными технологическими навыками. Поэтому для их дальнейшего развития мы будем создавать такие школы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Обучение в школе двухгодичное. Знания по креативным направлениям будут получать дети  от 12 до 17 лет. В первый год предполагается посещений всех шести студий, на второй год обучающиеся должны определиться со специальностью, которая им интересна больше остальных.  Преподаватели в школе молодые, будут также приходить с мастер-классами звездные наставники. Современное оборудование позволит создавать актуальные, творческие проекты. В следующем году подобная школа откроется в Сибае на базе колледжа искусств.

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