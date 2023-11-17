Радий Хабиров дал старт работе Школы креативных индустрий в Уфе

В Уфе сегодня открылась Школа креативных индустрий. Участие в запуске принял Радий Хабиров. Это уникальный образовательный проект, стартовавший в рамках федеральной программы «Придумано в России». В этой школе детей бесплатно будут обучать востребованным в современном обществе профессиям: звукорежиссуре, фото- и видеопроизводству, анимации и 3D-графике, дизайну и интерактивным цифровым технологиям.
Стоит отметить, что это уже вторая школа в Башкортостане: первая была запущена в Стерлитамаке в прошлом году. На реализацию проекта было выделено более 80 млн рублей, из них 14 миллионов – средства из казны республики, остальные федеральный бюджет.
Обучение в школе двухгодичное. Знания по креативным направлениям будут получать дети от 12 до 17 лет. В первый год предполагается посещений всех шести студий, на второй год обучающиеся должны определиться со специальностью, которая им интересна больше остальных. Преподаватели в школе молодые, будут также приходить с мастер-классами звездные наставники. Современное оборудование позволит создавать актуальные, творческие проекты. В следующем году подобная школа откроется в Сибае на базе колледжа искусств.