На выставке «Россия» в Москве представят проект «Башкирское долголетие»

Он выполнен в концепции футуристического космолета, который движется навстречу достижениям. 3 декабря здесь же, на выставке, но на экспозиции Минтруда России, башкирское профильное ведомство будет представлять проект «Башкирское долголетие», отметила Ленара Иванова. А с 27 февраля по 3 марта на площадке высадится десант от нашего министерства: на протяжении всей недели башкирские специалисты будут презентовать москвичам и гостям столицы достижения региона, начиная от мер социальной поддержки семьям с детьми и инклюзии до карьерных возможностей.