В Уфе показали, как выхаживают недоношенных малышей

Дети, которые спешат жить или вынуждены поторопиться с рождением. Сегодня – Всемирный день недоношенных детей. Его называют еще «День белых лепестков», подчеркивая особенную хрупкость и незащищенность малышей. Они не всегда могут не то что заплакать – первый вдох дается с трудом, но даже такие крохи, которые иной раз весят не больше килограмма, борются за жизнь каждую секунду. В прошлом году в республике родилось чуть больше двух тысяч недоношенных детей. С критически низкой массой тела, а это не больше 800 граммов, – 27 малышей. О маленьких героях и о тех, кто не дает опасть «белым лепесткам», – в нашем сюжете.

Маленькая Даяна родилась на 31-й неделе весом не больше двух килограммов. Малышка закричала почти сразу, но легкие не раскрылись. Поэтому пришлось оказать всю реанимационную помощь. Это искусственная вентиляция легких, интенсивная терапия. Неонатологи ждали девочку в операционной: подготовили открытую реанимационную систему – стол с лучистым теплом. Утробу мамы, конечно, не заменит, но именно здесь созданы максимально комфортные условия для спасения.

Это почти космический корабль с датчиками контроля температуры кожи, верхним и нижним обогревом, апгар-таймером, светодиодными лампами – всё, чтобы полет в жизнь получился успешным. После первой помощи в 180-килограммовом транспортном кювезе малышку увозят в реанимацию. Неонатологи рады: родилась девочка – у врачей есть статистика, проверенная временем.

В этих палатах соблюдаются строгие законы, один из главных три «Т» – тепло, темнота, тишина. Волонтеры вяжут для малышей шерстяную одежду, а еще игрушки – ножки осьминога напоминают пуповину мамы, дети чувствуют свою защищенность. А в отделении патологии новорожденных и недоношенных РКБ им. Куватова проходит второй этап выхаживания малышей.

И здесь важно маме научиться ухаживать за крохой, например, просыпаться каждые три часа – у таких малышей, как правило, нет аппетита – развивать, разговаривать и гладить. Метод кенгуру помогает окрепнуть.