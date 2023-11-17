Форвард Алена Миллс подписала контракт с ЖХК «Агидель»

Соглашение с 33-летней чешской хоккеисткой рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее Миллс выступала за шведский «Брюнес», набрав 27 очков в 33 матчах. В России Алена уже играла за «Динамо-Неву», «Ванке Рэйз» и «Агидель».

Миллс является двукратным бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной Чехии и двукратной обладательницей Кубка ЖХЛ. Сегодня Алена провела первую тренировку на льду с новой командой.

Очень приятно вернуться в «Агидель», мы приехали с мужем в гости посмотреть игры, девчонки нас хорошо приняли, начали разговоры, что можно и здесь играть, так и получилось.

Сейчас хоккеистки «Агидели» готовятся к матчу против лидера чемпионата, нижегородского «Торпедо». В конце октября сезон в ЖХЛ ушёл на небольшую паузу. Уфимки расположились на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Торпедо» на четыре очка. Встреча против лидера сезона пройдет в воскресенье, 19 ноября, и начнётся в 13:00 во Дворце спорта.