В Уфе продлили действие допвыплаты в 100 тыс. руб. участникам СВО

Единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей участникам спецоперации продлена до 1 декабря. Общественным фондом развития города дополнительно к сумме от Минобороны выплачивались 100 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт с 23 октября по 15 ноября.

Допфинансирование стало возможным благодаря меценатам города. Меру поддержки было решено продлить до 1 декабря. Напомним, что по возникающим вопросам касательно помощи участникам СВО и их семьям работает чат-бот в Телеграме, разработанный Центром управления регионом Башкортостана совместно с ведомствами, также обратиться можно в фонд «Защитники Отечества» по адресу Мингажева, 107.