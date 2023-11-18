В Уфе мужчина изнасиловал и убил бывшую девушку

В Уфе в одной из съёмных квартир было найдено бездыханное тело 34-летней женщины. Подробности трагической смерти несчастной рассказали в Следственном комитете республики.

Мама женщины обратилась в полицию с сообщением о её пропаже. Несчастную нашли уже без признаков жизни, а судебная экспертиза показала, что женщину изнасиловали и задушили. Первым подозреваемым стал бывший возлюбленный погибшей. Его задержали в Кармаскалинском районе.

По данным следствия, мужчина и женщина встретились в ночь с 14 на 15 ноября в съёмной квартире и поссорились из-за неуплаты кредита, который по просьбе бывшего взяла на себя уфимка. В ходе конфликта мужчина ударил бывшую возлюбленную и совершил насилие.

Отмечается, что у женщины остался маленький ребёнок. Расследование дела продолжается.