В Уфе волонтеры делают «сухой» душ для бойцов СВО

Уфимские волонтеры организовали производство «сухого» армейского душа для бойцов на СВО. Спецсредство позволяет использовать минимальное количество воды, что востребовано в полевых условиях.
Чтобы помыться с помощью такого набора, взрослому человеку достаточно 1/4 стакана воды. В набор входит пропитанная гипоаллергенным гелем губка и одноразовое полотенце. Используется натуральная ткань, без красителей и вредных компонентов.
В каждый пакет волонтеры вкладывают подробную инструкцию и записку с добрыми пожеланиями. К производству присоединились и активисты Башгоспедуниверситета.
Волонтеры отправили на передовую уже более 60 тысяч «сухого» армейского душа. И это только с начала сентября. А еще плетут и браслеты выживания. Благодаря специальной схеме плетения змейкой они легко трансформируются в надежный трос длиной пять метров.
Процесс трудоемкий и затратный. Волонтеры вкладывают и силы, и свои деньги. Вместе со студентами педагогического университета сплотились в одно целое. В декабре гуманитарный груз планируют отправить в четвертый раз. Такая помощь не только помогает бойцам соблюдать гигиену и закреплять экипировку, но и напоминает о доме. О тех, кто ждёт своих героев.