В Уфе волонтеры делают «сухой» душ для бойцов СВО

Уфимские волонтеры организовали производство «сухого» армейского душа для бойцов на СВО. Спецсредство позволяет использовать минимальное количество воды, что востребовано в полевых условиях.

Чтобы помыться с помощью такого набора, взрослому человеку достаточно 1/4 стакана воды. В набор входит пропитанная гипоаллергенным гелем губка и одноразовое полотенце. Используется натуральная ткань, без красителей и вредных компонентов.

Сухой армейский душ создается из геотекстиля, который нарезается на определенный размер, заливается раствором, добавляется вода, и раствор дает пену, которая поднимает загрязнения с кожи. Ольга Вязовая, организатор волонтёрской группы

В каждый пакет волонтеры вкладывают подробную инструкцию и записку с добрыми пожеланиями. К производству присоединились и активисты Башгоспедуниверситета.

Волонтеры отправили на передовую уже более 60 тысяч «сухого» армейского душа. И это только с начала сентября. А еще плетут и браслеты выживания. Благодаря специальной схеме плетения змейкой они легко трансформируются в надежный трос длиной пять метров.