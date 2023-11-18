В Башкирии волонтеры организовали ярмарку в помощь бойцам СВО

«Волонтеры Хайбуллы» провели благотворительную ярмарку в Акъяре. Акцию организовали для поддержки бойцов, которые сейчас участвуют в спецоперации. На прилавках – продукты со своего огорода, молоко, творог сметана, разносолы и выпечка.

Активное участие приняли родственники военнослужащих. На ярмарке было собрано более 100 тысяч рублей. Волонтеры планируют приобрести бензиновые генераторы, бензопилы, рации, пламегасители, прицелы ночного видения и многое другое. Все это вместе с другими посылками он передадут на передовую.