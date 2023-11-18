В Уфе ожидается изменение схемы движения общественного транспорта

Пресс-служба администрации Уфы сообщает об изменении схемы движения автобусов и троллейбусов на улице Вологодской.

Фото №1 - В Уфе ожидается изменение схемы движения общественного транспорта

С 20 ноября введут одностороннее движение по улице, разделенной трамвайными путями.

Так, изменятся пути следования четырех троллейбусов:

№4 «Троллейбусное депо №2 – Северный автовокзал»;

№9 «ТЭЦ-1 – Уфимский ДОК (по ул. Первомайской)»;

№10 «ТЭЦ-1 – Уфимский ДОК (по ул. Кольцевой)»;

№15 «Уфимский ДОК – ДК УМПО – Стадион «Нефтяник».

Также поменяется маршрут 13 автобусов:

№35к «ДК УМПО – Пожарное депо»;

№51 «Уфа-АВТОВАЗ – Трикотажная фабрика»;

№59э «Пожарное депо – БГУ»;

№69 «Микрорайон «Белореченский» – ДК УМПО – Школа №75 – ДК УМПО»;

№74 «Уфимский ДОК – Железнодорожный вокзал – Ул. Дзержинского»;

№208 «Уфимский ДОК – ТЭЦ-1»;

№209 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» – «Уфа-АВТОВАЗ» – Асфальтобетонный завод»;

№211 «Поселок Тимашево – Кузнецовский затон»;

№221 «Микрорайон Шакша – Колхозный рынок»;

№225 «Шакша-2 – ДК УМПО – ТРЦ «Планета»;

№249 «Асфальтобетонный завод – Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский»;

№258 «Мкр. «Серебряный ручей» – Мкр. «Яркий» – Уфимский ДОК» (через ул. Менделеева, ул. Первомайскую);

№288 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» – Максимовка».

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