В Уфе ожидается изменение схемы движения общественного транспорта

Пресс-служба администрации Уфы сообщает об изменении схемы движения автобусов и троллейбусов на улице Вологодской.
С 20 ноября введут одностороннее движение по улице, разделенной трамвайными путями.
Так, изменятся пути следования четырех троллейбусов:
№4 «Троллейбусное депо №2 – Северный автовокзал»;
№9 «ТЭЦ-1 – Уфимский ДОК (по ул. Первомайской)»;
№10 «ТЭЦ-1 – Уфимский ДОК (по ул. Кольцевой)»;
№15 «Уфимский ДОК – ДК УМПО – Стадион «Нефтяник».
Также поменяется маршрут 13 автобусов:
№35к «ДК УМПО – Пожарное депо»;
№51 «Уфа-АВТОВАЗ – Трикотажная фабрика»;
№59э «Пожарное депо – БГУ»;
№69 «Микрорайон «Белореченский» – ДК УМПО – Школа №75 – ДК УМПО»;
№74 «Уфимский ДОК – Железнодорожный вокзал – Ул. Дзержинского»;
№208 «Уфимский ДОК – ТЭЦ-1»;
№209 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» – «Уфа-АВТОВАЗ» – Асфальтобетонный завод»;
№211 «Поселок Тимашево – Кузнецовский затон»;
№221 «Микрорайон Шакша – Колхозный рынок»;
№225 «Шакша-2 – ДК УМПО – ТРЦ «Планета»;
№249 «Асфальтобетонный завод – Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский»;
№258 «Мкр. «Серебряный ручей» – Мкр. «Яркий» – Уфимский ДОК» (через ул. Менделеева, ул. Первомайскую);
№288 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» – Максимовка».