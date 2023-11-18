В районе Башкирии огнём охватило многоквартирный дом

Сегодня, 18 ноября, в Кармаскалинском районе зафиксировали крупный пожар. Огнём охватило многоквартирный дом в селе Старые Киешки.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Огнём охватило три квартиры. Из-за быстрого распространения возгорания существовала угроза обрушения межэтажных деревянных перекрытий. Эвакуировать удалось 32 жильцов, среди которых 9 – дети.

На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и оперативная группа. В обстоятельствах пожара разбирается дознаватель.