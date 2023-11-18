Глава Башкирии на совещании обсудил подготовку к празднованию 450-летия Уфы

Радий Хабиров провёл очередное рабочее совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. Его отметят в 2024 году. Обсудили степень готовности строящихся объектов. Так, Дворец борьбы возводят по утверждённому графику.

До конца 2023 года откроет свои двери обновлённый Башкирский государственный театр кукол. В северной и восточной частях Уфы возводятся крупные спортивные центры. В Инорсе – это комплекс гребного слалома, а в Затоне – Центр фехтования.