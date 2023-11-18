Глава Башкирии на совещании обсудил подготовку к празднованию 450-летия Уфы

Радий Хабиров провёл очередное рабочее совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. Его отметят в 2024 году. Обсудили степень готовности строящихся объектов. Так, Дворец борьбы возводят по утверждённому графику.
До конца 2023 года откроет свои двери обновлённый Башкирский государственный театр кукол. В северной и восточной частях Уфы возводятся крупные спортивные центры. В Инорсе – это комплекс гребного слалома, а в Затоне – Центр фехтования.
Обсудили ход реконструкции транспортных объектов, в частности, арочного моста через реку Белую в районе южного выезда в Кузнецовском затоне. Кроме того, в Уфе завершают строительство Восточного выезда. В ближайшее время его соединят с проспектом Салавата Юлаева полноценной развязкой. В завершение работы рассмотрели предварительную программу культурно-массовых мероприятий, посвящённых юбилею.