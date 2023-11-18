Глава Башкирии встретился со студенческими активами вузов
Радий Хабиров встретился со студенческим
активом вузов республики. Руководитель региона регулярно общается с молодежью в
парке «Патриот». Юноши и девушки в Чишминском районе уже третий день. На
площадке проходит слёт более 200 представителей профкомов и студсоветов.
В завершающий день мероприятия – встреча
с руководителем региона и возможность задать свои вопросы. Молодежь
интересовала тема туризма, новых инфраструктурных решений и стратегия развития
республики.
Знаете,
сейчас они совсем юные. Завтра они будут работать на наших ведущих предприятиях
и не только, в малом, в среднем и в крупном бизнесе в том числе. Я уверен, что
это будущие госслужащие, будущие политики, они будут занимать все сферы
экономики. Очень важно сейчас, чтобы они понимали нашу повестку, повестку Республики
Башкортостан, в том числе Российской Федерации, понимали, что творится в
международном мире. Для нас это очень важно, чтобы они были вместе с нами.
Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан
Радий Хабиров также ознакомился с планом
развития территории парка «Патриот». Филиалы военно-патриотического центра
планируют открыть в Баймакском, Кигинском и Стерлибашевском районах. Глава
Башкортостана осмотрел новое здание столовой. Одновременно питаться здесь могут
250 человек. При этом развитие инфраструктуры парка не останавливается.
Запланировано еще несколько этапов для появления других объектов.
Скоро запустим ФОК, до
его открытия остаётся два-три месяца. На этом завершим вторую очередь. А в
рамках третьего этапа построим тир, учебный класс беспилотной авиации. Ещё
будем проектировать бассейн. Он нужен и участникам смен, и жителям населённых
пунктов, расположенных рядом с парком «Патриот».