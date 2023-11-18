Глава Башкирии встретился со студенческими активами вузов

Знаете, сейчас они совсем юные. Завтра они будут работать на наших ведущих предприятиях и не только, в малом, в среднем и в крупном бизнесе в том числе. Я уверен, что это будущие госслужащие, будущие политики, они будут занимать все сферы экономики. Очень важно сейчас, чтобы они понимали нашу повестку, повестку Республики Башкортостан, в том числе Российской Федерации, понимали, что творится в международном мире. Для нас это очень важно, чтобы они были вместе с нами.

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан