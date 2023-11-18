Радий Хабиров провел заседание Русского географического общества

Также сегодня в парке «Патриот» прошло заседание регионального отделения Русского географического общества под председательством Радия Хабирова. Участники подвели предварительные итоги в туристической отрасли и поставили новые задачи. Они касались улучшения инфраструктуры местных достопримечательностей, являющихся точками притяжения туристов. Глава республики вручил госнаграды сотрудникам телеканала БСТ за создание проектов, посвященных отдыху в Башкортостане.

«Башкирские каникулы» – программа об отдыхе в Башкортостане, о его достопримечательностях и жителях. И главное – о местах, о которых мы не знали. За командой проекта уже два отснятых сезона. Создателям «Башкирских каникул» сегодня были вручены госнаграды с пожеланием продолжать открывать неизвестные широкой публике, но заслуживающие внимания уголки региона.

На заседании Русского географического общества говорили о туризме в целом. Безусловно, часть отдыхающих в регион притянулась в связи с тем, что многие страны недоступны для посещения. Однако ряд решений в республике по улучшению территорий, где есть достопримечательности, возведение объектов размещения существенно повлияли на количество туристов.

Здесь мы прогнозно говорим о том, что до конца года предлагаем достигнуть туристического потока 2,3 млн туристических поездок. Если сравнивать с прошлым годом, то это будет 2,1 млн туристических поездок. Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

К примеру, больше желающих стало подняться на Торатау – железная лестница с площадками для отдыха позволяет покорить вершину даже пожилым туристам. Следующим этапом планируется проложить дорогу вокруг горы.

Обсудили на совещании и развитие территории вблизи водопада Кук-Караук и скалы Калим-Ускан в Ишимбайском районе. Большое количество туристов у водопада можно встретить только в сезон. А в планах сделать отдых на этой территории круглогодичным.

Давайте так, напишите мне письмо в понедельник, сами сделайте варианты и мне передайте. Надо приступать к работе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан