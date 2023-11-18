Радий Хабиров провел заседание Русского географического общества

Также сегодня в парке «Патриот» прошло заседание регионального отделения Русского географического общества под председательством Радия Хабирова. Участники подвели предварительные итоги в туристической отрасли и поставили новые задачи. Они касались улучшения инфраструктуры местных достопримечательностей, являющихся точками притяжения туристов. Глава республики вручил госнаграды сотрудникам телеканала БСТ за создание проектов, посвященных отдыху в Башкортостане.
«Башкирские каникулы» – программа об отдыхе в Башкортостане, о его достопримечательностях и жителях. И главное – о местах, о которых мы не знали. За командой проекта уже два отснятых сезона. Создателям «Башкирских каникул» сегодня были вручены госнаграды с пожеланием продолжать открывать неизвестные широкой публике, но заслуживающие внимания уголки региона.
На заседании Русского географического общества говорили о туризме в целом. Безусловно, часть отдыхающих в регион притянулась в связи с тем, что многие страны недоступны для посещения. Однако ряд решений в республике по улучшению территорий, где есть достопримечательности, возведение объектов размещения существенно повлияли на количество туристов.
К примеру, больше желающих стало подняться на Торатау – железная лестница с площадками для отдыха позволяет покорить вершину даже пожилым туристам. Следующим этапом планируется проложить дорогу вокруг горы.
Обсудили на совещании и развитие территории вблизи водопада Кук-Караук и скалы Калим-Ускан в Ишимбайском районе. Большое количество туристов у водопада можно встретить только в сезон. А в планах сделать отдых на этой территории круглогодичным.
Башкортостан – в лидерах по социальному туризму. И если реализация программы школьного отдыха завершается – это федеральный проект, то другие варианты туризма для детей будут только рассматриваться. Визитная карточка региона – «Башкирское долголетие» – продолжит существование. В этом году пенсионеры уже увидели Белоруссию и Абхазию, в перспективе планируется сделать доступными поездки в Москву и Санкт-Петербург.