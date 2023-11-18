В Башкирии ковид-госпиталь перепрофилировался в инфекционный центр

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике растет, но в пределах нормы. Ковид приобрел сезонный характер. В инфекционном центре села Зубово в данный момент лечатся 206 пациентов, из них половина – с коронавирусом.

Все началось с высокой температуры, затем появились судороги. Ильнара увезли в реанимацию. Там и выявили ковид. В инфекционное отделение малыш попал уже на скорой.

В основном лежат груднички. Из 25, находящихся в отделении, 15 – это дети до года. Самому маленькому пациенту, который здесь лечился, было шесть часов от момента рождения.

Нянчиться приходится и со взрослыми. Особенно с пожилыми пациентами. Они составляют большую часть госпитализированных. Но сейчас ковид не так страшен и протекает уже больше как простуда. Необходимости в кислородных масках нет, и тяжелобольных не так много.

Ковид-госпиталь перепрофилировался. Теперь это инфекционный центр. Оставили только одно отделение для больных с коронавирусом. В основном сейчас пациенты поступают с диагнозом «острая пневмония».