В Уфе прошёл сольный концерт заслуженной артистки Башкирии Айгуль Сагинбаевой

В Уфе прошёл сольный концерт заслуженной артистки Башкортостана и Татарстана Айгуль Сагинбаевой. Представление, посвященное 20-летию творчества, состоялось в Башкирской филармонии.

Певица родилась и выросла в Учалинском районе. Айгуль Сагинбаева является признанным мастером башкирских народных песен в классической, традиционной манере исполнения.

На экране можно увидеть разные периоды жизни Айгуль Сагинбаевой. Кроме того, на концерте прозвучали уже полюбившиеся зрителям известные песни, новые сочинения и старинные мелодии. В представлении приняли участие и друзья Айгуль Сагинбаевой.