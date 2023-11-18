В Уфе презентовали настольный справочник, посвящённый одному из районов города

Настольный справочник, подробно описывающий историю промышленного района Уфы. В Доме молодёжи «Йәшлек House» состоялась презентация монографии «Черниковск в советский период российской истории». Презентация прошла при поддержке центра развития способностей «Аврора».
Книга стала результатом коллективного труда молодых ученых-историков, докторов наук. В ней раскрываются этапы развития города Черниковска и его населения. Авторы уверяют, что справочник будет интересен не только жителям, но и экспертам в различных областях.