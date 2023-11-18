В Уфе презентовали настольный справочник, посвящённый одному из районов города

Монография «Черниковск в советский период российской истории» будет полезна, прежде всего, специалистам-историкам. Кроме того, я бы рекомендовал это для специалистов в области туризма. Потому что это очень интересно – знать какие-то исторические экскурсы нашего города, нашей территории. Ну и, конечно, для коммунальщиков.

Ринат Шаяхметов, доцент кафедры строительства, природопользования и гидравлики БГАУ