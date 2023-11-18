В Уфе стартовал всероссийский турнир по борьбе корэш

В Уфе на стадионе «Динамо» стартовал всероссийский турнир по борьбе корэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Соревнования уже стали традиционными и проводятся в столице республики в третий раз. В Уфе собралось более 150 сильнейших спортсменов из 24 регионов нашей страны.
Ярко и торжественно открылся уже традиционный турнир памяти Артура Ахметханова. Именно он внёс большой вклад в развитие борьбы корэш в нашей республике. Сейчас национальной борьбой занимается около 3000 человек в Башкортостане. За последние годы серьёзно увеличено количество районов, где проводятся соревнования различного уровня.
Артур Ахметханов внёс большой вклад в развитие единоборств в республике. За время службы он помогал спортсменам разных федераций и старался популяризировать корэш в Башкортостане. В 2007 году Артур Фарвазович указом Президента Российской Федерации был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
С 2013 года в России в борьбе корэш присваивается звание мастеров спорта, с 2019 – мастеров спорта международного класса. На прошлогодних соревнованиях памяти Артура Ахметханова в общем зачете победила сборная Башкортостана – юноши завоевали 16 медалей, а взрослые спортсмены – 17.
В этом году из 152 спортсменов 108 представляют Башкортостан. Лучшие борцы представляют 16 районов нашего региона. Традиционно главными конкурентами Башкортостана являются наши соседи из Татарстана.
На протяжении двух соревновательных дней будут разыграны медали в 10 весовых категориях. Победители турнира получат звания кандидатов в мастера спорта.