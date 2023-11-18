В Уфе стартовал всероссийский турнир по борьбе корэш

В Уфе на стадионе «Динамо» стартовал всероссийский турнир по борьбе корэш, посвященный памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Соревнования уже стали традиционными и проводятся в столице республики в третий раз. В Уфе собралось более 150 сильнейших спортсменов из 24 регионов нашей страны.

Ярко и торжественно открылся уже традиционный турнир памяти Артура Ахметханова. Именно он внёс большой вклад в развитие борьбы корэш в нашей республике. Сейчас национальной борьбой занимается около 3000 человек в Башкортостане. За последние годы серьёзно увеличено количество районов, где проводятся соревнования различного уровня.

Именно Артур Ахметханов был уникальным талантливым человеком, нам очень повезло, что среди нас он был, мы были знакомы и дружили с таким человеком. Его жизненный путь – яркий пример патриота, который всё делал для малой родины и большой родины. Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

Артур Ахметханов внёс большой вклад в развитие единоборств в республике. За время службы он помогал спортсменам разных федераций и старался популяризировать корэш в Башкортостане. В 2007 году Артур Фарвазович указом Президента Российской Федерации был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Для меня как для сына и моей семьи, что поводится этот турнир – большая честь. Корэш с каждым годом развивается, приезжает всё больше участников. Мой отец очень много делал для развития спорта, и я рад, что его дело продолжается. Азамат Ахметханов, сын Артура Ахметханова

С 2013 года в России в борьбе корэш присваивается звание мастеров спорта, с 2019 – мастеров спорта международного класса. На прошлогодних соревнованиях памяти Артура Ахметханова в общем зачете победила сборная Башкортостана – юноши завоевали 16 медалей, а взрослые спортсмены – 17.

Он очень много отдавал времени развитию национальной борьбы корэш, с этого и начинается. Мы сегодня хотим передать это нашему подрастающему поколению, пригласили и кадетов, и шаймуратовцев, и правоохранительные органы. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

В этом году из 152 спортсменов 108 представляют Башкортостан. Лучшие борцы представляют 16 районов нашего региона. Традиционно главными конкурентами Башкортостана являются наши соседи из Татарстана.

У нас полная команда – молодёжь и взрослые, всего 17 человек. Приехали побеждать, будем бороться за первые места. Динар Зинатуллин, старший тренер сборной Республики Татарстан по борьбе корэш