В Башкирии открыли памятник в честь офицера, погибшего на СВО

В Кушнаренковском районе открыли памятник в честь одного из первых погибших участников спецоперации. Командира танкового взвода Ильвира Галлямова похоронили в марте прошлого года, спустя две недели после начала СВО.

Тогда в последний путь офицера провожал Радий Хабиров, который поручил администрации оперативно представить предложения по увековечиванию памяти старшего лейтенанта. И вот в его родном селе Калтаево установили бюст. Автор скульптуры Ильдус Закиров изобразил военнослужащего в фуражке, с наградами на кителе и танком в качестве сердца. На открытии присутствовали родственники Ильвира Галлямова, а также односельчане и учителя. Память о герое увековечили и в школе.

Ильвир Галлямов имел успехи не только в учебе, но и в спорте. Он был чемпионом Уфы, республики и Приволжского федерального округа по боевому самбо. Именно поэтому в честь погибшего участника СВО в районе организовали именной памятный турнир по этому виду единоборства.