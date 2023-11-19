В Башкирии капитально отремонтировали Дворец бракосочетания

— Именно этот дворец бракосочетания был выбран как пилотный, чтобы его обновить, сделать капитальный ремонт, сделать образцово-показательным - и с него потом приступить к программе капитального ремонта всех дворцов бракосочетания в Башкортостане. Мною дано поручение сделать надлежащий капитальный ремонт не только в этом дворце, но и разработать 5-летнюю программу капитального ремонта других дворцов. И до конца этого года будет утверждена программа, которая даст возможность жителям республики гордиться своими дворцами, где происходят самые главные жизнеутверждающие события, — рассказал Андрей Назаров.