В Уфе появятся новые арт-объекты для туристов

По словам руководителя городской администрации, гостям города предлагается оценить «Сарматского оленя» и «Сарматского медведя», скульптуры «Аленький цветочек» и «Детство» в обновленном саду имени Сергея Аксакова, фотозоны «Руки сердцем» в саду Салавата Юлаева и Крылья» на набережной Белой и другие арт-объекты.