В Уфе появятся новые арт-объекты для туристов

В башкирской столице до конца 2023 года появятся новые современные арт-объекты. Информацией в своих социальных сетях поделился мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
По словам руководителя городской администрации, гостям города предлагается оценить «Сарматского оленя» и «Сарматского медведя», скульптуры «Аленький цветочек» и «Детство» в обновленном саду имени Сергея Аксакова, фотозоны «Руки сердцем» в саду Салавата Юлаева и Крылья» на набережной Белой и другие арт-объекты.
Кроме того, в Уфе появились туристические бинокли и стереоскопы. Также были установлены новые туалетные модули. Планируется также завершить работы по освещению аллеи "ArtTerria".