В Башкирии при пожаре погибла женщина и ее 4-летняя дочь

В Янауле ночью 19 ноября произошел пожар в многоквартирном доме по улице Некрасова. О трагедии сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, возгорание случилось в квартире на четвертом этаже. По предварительным данным, загорелось подсобное помещение.

На место для пожаротушения прибили спасатели и пять единиц техники. Пожарные эвакуировали из здания 19 человек, среди которые было 10 детей. В результате пожара погибла 34-летняя женщина и ее 4-летняя дочь. Известно, что женщина с ребенком пытались покинуть дом самостоятельно.