В Башкирии 70-летний водитель Mercedes устроил массовую аварию

В Башкирии произошла авария с участием трех автомобилей. ДТП случилось в Архангельском районе республики.

По информации Госавтоинспекции региона, столкновение произошло на 52 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк, возле села Ирныкшы. По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественной ВАЗ-2115, за рулем который был 57-летний автомобилист.