В Башкирии ожидается снижение температуры и мокрый снег

В Башкирию придут первые морозы и выпадет снег. По информации Башгидрометцентра, 20 и 21 ноября будет снегопад, а температура воздуха ожидается ночью от -4 до -9.
Днем ожидается слабое потепление от -5 до 0. 21 ноября ожидается мокрый снег и гололед. Ночью температура составит до -7 градусов, а днем до +3.
Также синоптики предупреждают о снежных заносах и юго-восточном умеренном ветре, местами ожидаются порывы до сильного. Осадки могут сопровождаться с налипанием мокрого снега на провода и деревья.