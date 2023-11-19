В Башкирии ожидается снижение температуры и мокрый снег

В Башкирию придут первые морозы и выпадет снег. По информации Башгидрометцентра, 20 и 21 ноября будет снегопад, а температура воздуха ожидается ночью от -4 до -9.

Фото №1 - В Башкирии ожидается снижение температуры и мокрый снег

Днем ожидается слабое потепление от -5 до 0. 21 ноября ожидается мокрый снег и гололед. Ночью температура составит до -7 градусов, а днем до +3. 

Также синоптики предупреждают о снежных заносах и юго-восточном умеренном ветре, местами ожидаются порывы до сильного. Осадки могут сопровождаться с налипанием мокрого снега на провода и деревья. 

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