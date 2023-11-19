В Башкирии ожидается снижение температуры и мокрый снег

В Башкирию придут первые морозы и выпадет снег. По информации Башгидрометцентра, 20 и 21 ноября будет снегопад, а температура воздуха ожидается ночью от -4 до -9.

Днем ожидается слабое потепление от -5 до 0. 21 ноября ожидается мокрый снег и гололед. Ночью температура составит до -7 градусов, а днем до +3.