«Транспорт России»: итоги международного форума для Башкирии

Теме транспорта на неделе было уделено особое внимание. Радий Хабиров принял участие в профильной выставке, которая прошла в Москве. Говорили о перспективных инфраструктурных проектах, которые могут быть или уже реализуются в Башкортостане. Так, трассу Р-240 от Стерлитамака до Зиргана начнут расширять до четырех полос весной следующего года, а вот арочный мост над рекой Белой могут сдать раньше намеченных сроков.
Заместителю руководителя департамента науки и технологий Минтранса Китая рассказывают о проектах, которые хотят реализовать в Башкортостане. Это и строительство моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной, и железная дорога «Сибай – Подольск – Новорудная», которая в будущем может как раз улучшить транспортную логистику с Китаем.
Самые значимые и масштабные инфраструктурные проекты Башкортостана на этой неделе представили на международном форуме «Транспорт России» в Москве. С экспозицией Башкортостана ознакомился и Марат Хуснуллин. Глава Башкортостана рассказал вице-премьеру российского правительства о том, что в первую очередь важно для региона сегодня.
Приступить к расширению участка трассы Р-240 до четырех полос планируют уже весной следующего года, отметил Радий Хабиров. Обсудил глава республики с вице-премьером и вопрос финансирования Восточного выезда. Руководитель региона попросил ускорить выделение средств для скорейшего завершения работ на объекте.
Еще один интересный проект, который пока ещё на стадии разработки, – строительство южного обхода Уфы с мостовым переходом через реку Белую в микрорайоне Кузнецовский затон. Кстати, если его воплотят в жизнь, для Башкортостана это будет первый вантовый мост.
Необычная переправа появится и в Дюртюлинском районе Башкортостана. Её возведут в рамках скоростной трассы Казань – Екатеринбург, часть которой проходит по территории республики. Строительство участка магистрали М-12 Дюртюли – Ачит Радий Хабиров обсудил с председателем правления госкомпании «Автодор».
На форуме Радий Хабиров провёл несколько встреч с представителями федеральных ведомств. С руководителем Росавтодора Романом Новиковым глава республики обсудил в частности ход строительства участка трассы М-7, который также станет частью скоростной дороги Казань – Екатеринбург. А вот с членом совета директоров компании «Группа Мовиста» Михаилом Хромовым говорили о модернизации трамвайных линий.
Еще одну рабочую встречу в рамках форума Радий Хабиров провел с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. С Виктором Басаргиным Глава Башкортостана говорил о выявлении и пресечении деятельности нелегальных перевозчиков, а также о весогабаритном контроле на автомобильных дорогах. Руководитель федерального ведомства высоко оценил работу, которая проводится в регионе по этим направлениям.
Международный форум и выставка «Транспорт России» – это хорошая возможность первыми увидеть последние достижения в области транспорта, заглянуть в будущее отрасли. Для регионов -это еще площадка для решения существующих вопросов. К примеру, с председателем совета директоров компании, которая ведет реконструкцию арочного моста через реку Белую в Уфе, глава республики говорил о возможности ускорить строительные работы и по возможности сдать объект не в 2025-м, а уже на следующий год.