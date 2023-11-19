«Транспорт России»: итоги международного форума для Башкирии

Все-таки мы должны порождать новые сущности, как всегда я говорю. В этом году, может, «захватим» немного начало 2024 года, закончим Бирск – Тастуба – Сатка, Восточный выезд. Постоянно ведем работу по расширению М-7 и М-5. У нас есть большая проблема – это расширение Р-240 от Стерлитамака до Зиргана. Там довольно аварийный участок и очень плотный поток. Это главный вопрос. Люди просят. Там сразу почувствуют на себе влияние этой дороги более полмиллиона человек.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан