«Транспорт России»: итоги международного форума для Башкирии

Теме транспорта на неделе было уделено особое внимание. Радий Хабиров принял участие в профильной выставке, которая прошла в Москве. Говорили о перспективных инфраструктурных проектах, которые могут быть или уже реализуются в Башкортостане. Так, трассу Р-240 от Стерлитамака до Зиргана начнут расширять до четырех полос весной следующего года, а вот арочный мост над рекой Белой могут сдать раньше намеченных сроков.

Заместителю руководителя департамента науки и технологий Минтранса Китая рассказывают о проектах, которые хотят реализовать в Башкортостане. Это и строительство моста через реку Белую в створе улицы Интернациональной, и железная дорога «Сибай – Подольск – Новорудная», которая в будущем может как раз улучшить транспортную логистику с Китаем.

Самые значимые и масштабные инфраструктурные проекты Башкортостана на этой неделе представили на международном форуме «Транспорт России» в Москве. С экспозицией Башкортостана ознакомился и Марат Хуснуллин. Глава Башкортостана рассказал вице-премьеру российского правительства о том, что в первую очередь важно для региона сегодня.

Все-таки мы должны порождать новые сущности, как всегда я говорю. В этом году, может, «захватим» немного начало 2024 года, закончим Бирск – Тастуба – Сатка, Восточный выезд. Постоянно ведем работу по расширению М-7 и М-5. У нас есть большая проблема – это расширение Р-240 от Стерлитамака до Зиргана. Там довольно аварийный участок и очень плотный поток. Это главный вопрос. Люди просят. Там сразу почувствуют на себе влияние этой дороги более полмиллиона человек.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Приступить к расширению участка трассы Р-240 до четырех полос планируют уже весной следующего года, отметил Радий Хабиров. Обсудил глава республики с вице-премьером и вопрос финансирования Восточного выезда. Руководитель региона попросил ускорить выделение средств для скорейшего завершения работ на объекте.

Еще один интересный проект, который пока ещё на стадии разработки, – строительство южного обхода Уфы с мостовым переходом через реку Белую в микрорайоне Кузнецовский затон. Кстати, если его воплотят в жизнь, для Башкортостана это будет первый вантовый мост.

Необычная переправа появится и в Дюртюлинском районе Башкортостана. Её возведут в рамках скоростной трассы Казань – Екатеринбург, часть которой проходит по территории республики. Строительство участка магистрали М-12 Дюртюли – Ачит Радий Хабиров обсудил с председателем правления госкомпании «Автодор».

На форуме Радий Хабиров провёл несколько встреч с представителями федеральных ведомств. С руководителем Росавтодора Романом Новиковым глава республики обсудил в частности ход строительства участка трассы М-7, который также станет частью скоростной дороги Казань – Екатеринбург. А вот с членом совета директоров компании «Группа Мовиста» Михаилом Хромовым говорили о модернизации трамвайных линий.

Мы приняли решение модернизировать южную часть трамвайных линий Уфы. Это район улиц Революционная, Аксакова. Сегодня мы утвердили «дорожную карту» совместной работы. Сейчас будем объявлять заявку на концессионное соглашение, которое предполагает модернизацию трамвайных путей и закупку новых трамваев. Есть один нерешённый вопрос, который мы сегодня обсуждали. Соглашение имеет смысл и будет работать только тогда, когда будет федеральный капитальный грант – это порядка 7 млрд рублей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще одну рабочую встречу в рамках форума Радий Хабиров провел с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. С Виктором Басаргиным Глава Башкортостана говорил о выявлении и пресечении деятельности нелегальных перевозчиков, а также о весогабаритном контроле на автомобильных дорогах. Руководитель федерального ведомства высоко оценил работу, которая проводится в регионе по этим направлениям.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»

Международный форум и выставка «Транспорт России» – это хорошая возможность первыми увидеть последние достижения в области транспорта, заглянуть в будущее отрасли. Для регионов -это еще площадка для решения существующих вопросов. К примеру, с председателем совета директоров компании, которая ведет реконструкцию арочного моста через реку Белую в Уфе, глава республики говорил о возможности ускорить строительные работы и по возможности сдать объект не в 2025-м, а уже на следующий год.

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