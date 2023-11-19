Артиллеристы из Башкирии помогают пехоте в зоне СВО

В России отмечается День ракетных войск и артиллерии. С праздником военнослужащих поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Одинаково грозные как при нападении, так и при защите, они играют одну из ключевых ролей в зоне спецоперации. На Краснолиманском направлении в ЛНР гаубичный артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева и реактивная артиллерийская батарея мотострелкового полка «Башкортостан» оказывают мощную и эффективную поддержку пехоте. Корректировка ведётся с помощью беспилотников, обеспечивающих объективный контроль и подтверждающих поражение целей. С передовой репортаж военного корреспондента телеканала БСТ Азата Садреева.
От получения целей до выезда на позиции, развертывания и боевой стрельбы у расчета РСЗО «Град», который они сами ласково называют «Ласточкой», уходит всего несколько минут. После экипаж снова возвращается на скрытые позиции, маскирует технику и ждёт очередного приказа.
Реактивная артиллерийская батарея мотострелкового полка «Башкортостан» укомплектована нашими земляками. У многих за плечами не только армейская служба, но и опыт участия в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках. Вновь встать на защиту Родины – осознанный выбор каждого контрактника.
Уже три месяца реактивные бригады оказывают огневую поддержку нашей пехоте. На вооружении полка «Башкортостан» абсолютно новые боевые машины. А домашний уют на позициях они создавали сами. В блиндажах тепло и комфортно. Гуманитарная помощь из Башкирии приходит дважды в месяц. Задержек по зарплате нет.
Звучит очередной приказ. Боевой расчёт покидает скрытые позиции и выдвигается на определенную точку для выполнения задания. Скорректировав данные с операторами беспилотников и сделав поправку на ветер и метеоусловия, расчет готов к выполнению приказа.
Сейчас наши военнослужащие получили координаты скопления живой силы и бронетехники противника. По ним ведётся огонь из РСЗО «Град». Один такой пакет накрывает территорию, которая равна четырем футбольным полям. Отработав по целям, расчет быстро покидает открытую местность, так как сюда может прилететь ответка.
Работая в паре с операторами отряда БПЛА «Айгир», реактивщики поддерживают пехоту полка Башкортостан на Краснолиманском направлении. Огневые позиции врага под прицелом и днём, и ночью.