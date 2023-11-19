Артиллеристы из Башкирии помогают пехоте в зоне СВО

В России отмечается День ракетных войск и артиллерии. С праздником военнослужащих поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Одинаково грозные как при нападении, так и при защите, они играют одну из ключевых ролей в зоне спецоперации. На Краснолиманском направлении в ЛНР гаубичный артиллерийский дивизион имени Мугина Нагаева и реактивная артиллерийская батарея мотострелкового полка «Башкортостан» оказывают мощную и эффективную поддержку пехоте. Корректировка ведётся с помощью беспилотников, обеспечивающих объективный контроль и подтверждающих поражение целей. С передовой репортаж военного корреспондента телеканала БСТ Азата Садреева.

От получения целей до выезда на позиции, развертывания и боевой стрельбы у расчета РСЗО «Град», который они сами ласково называют «Ласточкой», уходит всего несколько минут. После экипаж снова возвращается на скрытые позиции, маскирует технику и ждёт очередного приказа.

Я пошёл в реактивщики, потому что сам служил срочную службу. Зачем заново что-то изучать, если ты это уже знаешь. Я был КБМ на срочной службе. И тут тоже стал КБМ. Мало кто служил на таких установках. Пришлось обучать их с нуля, что это за установка, как она работает, какая у нее дальность. позывной «Грешник»

Реактивная артиллерийская батарея мотострелкового полка «Башкортостан» укомплектована нашими земляками. У многих за плечами не только армейская служба, но и опыт участия в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках. Вновь встать на защиту Родины – осознанный выбор каждого контрактника.

Тяга идёт. По старой службе скучал. Бывший десантник, работал в МВД в роте оперативного реагирования, спецподразделение. Был в горячих точках, и поэтому тянет сюда. Боевой опыт был. позывной «Чекист»

Из моих друзей несколько человек и знакомых пришли сюда тоже. Всё нормально, кормят хорошо, в отпуск не хочу. позывной «Туман»

Зная мой характер, жена с детьми сразу были согласны. Тяжелее было с родителями, им уже за 70 лет. Но они тоже были в возрасте, знали, кого воспитали. Отказывать и запрещать мне смысла не было. Я был готов полностью. позывной «Витамин»

Уже три месяца реактивные бригады оказывают огневую поддержку нашей пехоте. На вооружении полка «Башкортостан» абсолютно новые боевые машины. А домашний уют на позициях они создавали сами. В блиндажах тепло и комфортно. Гуманитарная помощь из Башкирии приходит дважды в месяц. Задержек по зарплате нет.

Каждый военнослужащий получает дополнительно 60 тысяч от Башкирии ежемесячно. Независимо от того, офицер он или рядовой состав. 60 тысяч платит нам Башкирия, плюс зарплата от Минобороны, боевые. Я вот спрашивал у других подразделений, у них таких выплату нет. Огромное спасибо нашей республике, огромное спасибо Радию Хабирову за такую поддержку. позывной «Спонсор»

Звучит очередной приказ. Боевой расчёт покидает скрытые позиции и выдвигается на определенную точку для выполнения задания. Скорректировав данные с операторами беспилотников и сделав поправку на ветер и метеоусловия, расчет готов к выполнению приказа.

Сейчас наши военнослужащие получили координаты скопления живой силы и бронетехники противника. По ним ведётся огонь из РСЗО «Град». Один такой пакет накрывает территорию, которая равна четырем футбольным полям. Отработав по целям, расчет быстро покидает открытую местность, так как сюда может прилететь ответка.