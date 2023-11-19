Телефонные мошенники украли у жителей Башкирии в этом году более 2 млрд рублей

Целый бизнес, только криминальный, организовали телефонные мошенники. В текущем году они уже украли у жителей республики более двух миллиардов рублей, что на четверть больше чем в 2022-м. Аферисты звонят от имени правоохранителей, Госуслуг, Нацбанка и даже могут связаться от лица вашего начальника. Схемы и методы становятся всё более изощренными, в ответ следуют новые меры защиты и ограничения для действий злоумышленников.

Этот звонок тоже закончился заявлением. Но уже настоящему следователю. Алевтину Вячеславовну передавали из рук в руки. От лжеследователя к якобы руководителю отдела Нацбанка по защите вкладов, а затем – к личному специалисту. Все уверяли: неизвестный по поддельной доверенности пытался получить деньги с вашего счета, их надо срочно перевести в другой банк. Мошенники уже не отстанут. А они и вправду вцепились в пенсионерку.

С таксистом, как и с курьером, пенсионерке общаться запретили. Зато мнимый специалист всегда был на связи. И действовал убедительно, пытаясь играть на чувствах Алевтины Вячеславовны. Да так, что даже в банке пожилая женщина уверяла сотрудников, что добровольно снимает свои сбережения. Но женщине повезло: до закрытия процедуру завершить не удалось.

Заявление в полицию Алевтина Вячеславовна всё же написала. «Защита сбережений» – одна из самых популярных схем у мошенников. Им важно выбить человека из равновесия. А страх – лучшая для этого эмоция.

В Башкортостане у более 8 тысяч жителей мошенники украли уже около двух миллиардов рублей. Это почти соразмерно бюджету города Кумертау. И на порядок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда за 12 месяцев злоумышленники наварились на полтора миллиарда рублей. Чаще всего вернуть похищенное невозможно. Но, как и в медицине, после перевода денег есть своего рода «золотой час».

Деньги одномоментно с счетов не перебегают. Если потерпевший осознал после совершенной операции, что что-то сделал не так и успевает позвонить в кредитную организацию, как правило, в короткий период времени все эти счета блокируются, такие деньги возвращаются. Есть другая сторона медали: когда мошенники, зная об этом, уговаривают человека ничего об этом не говорить, потому что это закрытая операция, тайная операция. Рамиль Насибуллин, и.о. начальника отдела безопасности отделения Национального банка по Республике Башкортостан Банка России

В июле заработает закон, предусматривающий двухдневный период охлаждения. В течение этого времени банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. Опираться будут на базу данных Банка России, куда стекается вся информация о дропперах – людях, которые обналичивают и выводят полученные в ходе мошенничества деньги. Также финансовые организации обяжут по обращению МВД оперативно отключать дистанционное обслуживание тех, кто занимается выводом похищенных денег. Схемы таких преступников становятся всё более изощренными.

В октябре вступил в силу закон об информационном обмене между Банком России и МВД. Правоохранители теперь имеют доступ к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, которая позволит оперативно получать сведения о совершенных операциях и получателях. В рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов, что усложнит вывод похищенных средств. При подозрительном звонке специалисты советуют сделать простое действие.